Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой ответил, считает ли тренера сборной Германии «футбольным человеком»

Александр Мостовой ответил, считает ли тренера сборной Германии «футбольным человеком»
Комментарии

Известный российский и советский экс-футболист Александр Мостовой ответил, считает ли главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана «футбольным человеком». Он намекнул, что Нагельсман не знает футбол изнутри.

«Футбольный ли человек Нагельсман? Его пока не раскусили, но уже на пороге, так же как и Тедеско, и ваш любимый Абаскаль. В любой профессии есть люди, которые не знают, что это такое, и оказываются там», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Ранее Мостовой неоднократно критиковал тренеров, которые не имеют за плечами игровой карьеры. Среди российских специалистов Александр чаще всего затрагивал Леонида Слуцкого.

Материалы по теме
Александр Мостовой: через год-два Карпина уберут, и будет сидеть так же, как и я
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android