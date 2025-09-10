Александр Мостовой ответил, считает ли тренера сборной Германии «футбольным человеком»

Известный российский и советский экс-футболист Александр Мостовой ответил, считает ли главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана «футбольным человеком». Он намекнул, что Нагельсман не знает футбол изнутри.

«Футбольный ли человек Нагельсман? Его пока не раскусили, но уже на пороге, так же как и Тедеско, и ваш любимый Абаскаль. В любой профессии есть люди, которые не знают, что это такое, и оказываются там», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Ранее Мостовой неоднократно критиковал тренеров, которые не имеют за плечами игровой карьеры. Среди российских специалистов Александр чаще всего затрагивал Леонида Слуцкого.