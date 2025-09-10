Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдору Смолову избрали меру пресечения по уголовному делу

Фёдору Смолову избрали меру пресечения по уголовному делу
Комментарии

Экс-нападающему «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдору Смолову избрали меру пресечения по уголовному делу после драки в «Кофемании», сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Отмечается, что в отношении Смолова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», — приводит слова неназванного представителя правоохранительных органов онлайн-издание.

5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошёл конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанёс удары двум мужчинам. Позднее Фёдор принёс извинения за случившееся.

Материалы по теме
Дмитрий Губерниев высказался об уголовном деле Смолова за драку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android