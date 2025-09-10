Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Тренер ЦСКА Челестини высказался о сравнении с тренерским стилем Карпина

Тренер ЦСКА Челестини высказался о сравнении с тренерским стилем Карпина
Тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на сравнения с наставником «Динамо» и сборной России Валерием Карпиным. Швейцарец отметил, что у них разные системы игры при обороне, но в атакующих действиях они действительно похожи.

«Я следил за матчами сборной. Карпин хочет держать мяч. У нас немного разные принципы. В атакующей стадии мы похожи, потому что владеем мячом. Наши с Карпиным системы различаются друг от друга, когда обороняемся», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, ЦСКА по итогам стартовых семи туров Мир РПЛ идёт на втором месте в турнирной таблице. «Динамо» занимает девятую строчку.

