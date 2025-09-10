«Сразу понял, что это красная». Игрок сборной Исландии — об удалении Тчуамени
Нападающий сборной Исландии Йоун Торстейнссон высказался об удалении полузащитника национальной команды Франции Орельена Тчуамени в очном матче коллективов в европейской квалификации чемпионата мира 2026 года (1:2).
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Франция
Окончен
2 : 1
Исландия
0:1 Andri Lucas Guðjohnsen – 21' 1:1 Мбаппе – 45' 2:1 Баркола – 62'
Удаления: Тчуамени – 68' / нет
«Я сразу понял, что это красная карточка, я почувствовал шок. Я хорошо справился с этим, но ощущал скованность в голени. Мне потребовалось время, чтобы немного полежать, потому что в противном случае я бы потерял сознание», — приводит слова Торстейнссона RMC Sport.
Тчуамени получил прямую красную карточку за фол на Торстейнссоне на 68-й минуте матча. На тот момент счёт в игре уже был в пользу сборной Франции и не изменился до её окончания.
