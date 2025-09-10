Тренер ЦСКА Челестини отреагировал на интерес к Глебову от европейских клубов

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался об интересе к полузащитнику Кириллу Глебову со стороны европейских клубов.

«Глебов — очень динамичный и атакующий игрок. Других таких у нас нет. С «Ростовом» Глебов нам бы очень пригодился. Однако мы дадим возможность проявить себя другим игрокам.

Что касается интереса лондонского «Арсенала», я бы хотел, чтобы все игроки нашей команды получали предложения из топовых клубов», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее сообщалось об интересе к 19-летнему Кириллу Глебову со стороны клубов английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А.