Челестини поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА с «Ростовом»
Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о предстоящем матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится 14 сентября.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Алвес вернётся завтра. Будет с нами с «Ростовом». Мы с ним разговаривали на этой неделе. Я общаюсь со всеми игроками в сборных. Он немного устал, но поедет с нами.
Очень сложная система у «Ростова». Эта команда играет в низком блоке. Такие команды сложно двигать. Будет вертикальная игра. Важно быть внимательными на стандартах. Лёгких матчей в РПЛ не бывает. Даже 5:1 с «Рубином» — это история одного матча», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
