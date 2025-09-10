Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Главный тренер ЦСКА Челестини рассказал, как прошёл телефонный разговор с Мурадом Мусаевым

Главный тренер ЦСКА Челестини рассказал, как прошёл телефонный разговор с Мурадом Мусаевым
Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини рассказал, как прошёл телефонный разговор с наставником «Краснодара» Мурадом Мусаевым после очного матча команд в рамках 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 1:1. По ходу матча неоднократно возникали конфликты и перепалки, а форвард «Краснодара» Джон Кордоба получил красную карточку.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«У меня было решено всё после матча. Я ещё в туннеле поприветствовал Кордобу. Для меня эта история закончилась с финальным свистком. Мы действительно говорили по телефону — подвели итог, всё нормально», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Расклады после 7-го тура РПЛ: «Краснодар» и ЦСКА — красавчики, «Спартак» и «Зенит» — нет
