Луис де ла Фуэнте высказался о возможном уходе из сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил, думал ли он о возможном уходе из национальной команды в будущем.

«Я никогда не думал об этом. Я очень благодарен RFEF, которая всегда делала ставку на меня. Нет большей гордости, чем представлять свою страну и быть главным тренером сборной», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

64-летний де ла Фуэнте возглавляет Испанию с 2023 года. Под его руководством национальная команда стала триумфатором чемпионата Европы 2024 года, проходившего в Германии, а также победительницей Лиги наций УЕФА.

Сборная Испании выступает в группе E европейской квалификации чемпионата мира 2026 года с Грузией, Турцией и Болгарией. После двух матчей в активе команды де ла Фуэнте шесть набранных очков.

