Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Алеррандро: Мойзес — наш лидер, стараюсь идти по его стопам

Комментарии

Нападающий ЦСКА Алеррандро назвал защитника Мойзеса лидером красно-синих. Форвард отметил, что старается подражать Мойзесу.

«Мойзес — наш лидер. Он лидер даже среди россиян, наш старожил. Эта уверенность приходит с годами. Я стараюсь идти по стопам Мойзеса. Конечно, понадобится время на выработку лидерских качеств. Мы, бразильцы, всегда открыты к жизни и весёлые. Это часть культуры», — передаёт слова Алеррандро корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После семи стартовых туров Мир РПЛ нынешнего сезона ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

