Нападающий московского ЦСКА Алеррандро высказался о восстановлении после травмы. Футболист из-за повреждения был вынужден покинуть поле на 46-й минуте матча 4-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (5:1).

«Чувствую себя хорошо. Было важно вернуться к игре после длительного времени. У меня ничего не болит, готов выходить и играть как можно больше», — передаёт слова Алеррандро корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 25-летний Алеррандро провёл пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету нападающего одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями форвард не отметился.