Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Нападающий ЦСКА Алеррандро рассказал о своём здоровье после травмы

Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Алеррандро высказался о восстановлении после травмы. Футболист из-за повреждения был вынужден покинуть поле на 46-й минуте матча 4-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (5:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

«Чувствую себя хорошо. Было важно вернуться к игре после длительного времени. У меня ничего не болит, готов выходить и играть как можно больше», — передаёт слова Алеррандро корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 25-летний Алеррандро провёл пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету нападающего одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями форвард не отметился.


