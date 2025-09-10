Челестини заявил, что ЦСКА необходимы ещё два игрока для сбалансированного состава

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини рассказал о работе клуба на трансферном рынке в последние дни окна. В России трансферное окно закроется 12 сентября.

«Мы ожидаем нападающего. Давно сказал, что нам нужны игроки. Мы не ожидали, что Роша нас покинет. Нам необходимо ещё два-три усиления. Если подтвердится трансфер Кармо, будет ещё один. Необходимо два усиления, чтобы иметь сбалансированный состав.

Есть ещё медицинские тесты, должны прийти бумаги в клуб. Я не имею обыкновения говорить об игроках, которые ещё не подписаны. Моя работа — тренировать команду», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.