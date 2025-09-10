Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Челестини заявил, что ЦСКА необходимы ещё два игрока для сбалансированного состава

Челестини заявил, что ЦСКА необходимы ещё два игрока для сбалансированного состава
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини рассказал о работе клуба на трансферном рынке в последние дни окна. В России трансферное окно закроется 12 сентября.

«Мы ожидаем нападающего. Давно сказал, что нам нужны игроки. Мы не ожидали, что Роша нас покинет. Нам необходимо ещё два-три усиления. Если подтвердится трансфер Кармо, будет ещё один. Необходимо два усиления, чтобы иметь сбалансированный состав.

Есть ещё медицинские тесты, должны прийти бумаги в клуб. Я не имею обыкновения говорить об игроках, которые ещё не подписаны. Моя работа — тренировать команду», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

