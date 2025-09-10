Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Переходящий в ЦСКА бразилец признался, что счастлив прибыть в Россию

Футболист бразильского «Сан-Паулу» Энрике Кармо, прилетевший в Москву для подписания контракта с ЦСКА, заявил, что счастлив быть в России. В среду Кармо прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА.

«Я очень рад быть здесь! Это мой первый визит в Россию, и я с нетерпением жду возможности играть в ЦСКА. Я действительно счастлив быть здесь и уверен, что это будет хорошим началом для меня, это отличный клуб!» — приводит слова Кармо «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что ЦСКА завершил сделку по переходу Кармо из «Сан-Паулу». Сумма сделки — $ 6 млн фиксировано + $ 1 млн в виде бонусов. «Сан-Паулу» сохранит чуть более 20% прав на игрока при будущей продаже. В 2025 году за взрослую команду «Сан-Паулу» 18-летний Энрике Кармо провёл семь матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Игрок «Сан-Паулу» Энрике Кармо раскрыл, кто повлиял на его решение перейти в ЦСКА
