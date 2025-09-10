Томас Тухель установил историческое достижение для тренеров сборной Англии

Возглавляющий сборную Англии немец Томас Тухель стал первым главным тренером «трёх львов» в истории, выигравшим первые пять матчей на этом посту, не пропустив ни одного мяча. Об этом сообщает статистический портал Opta в социальной сети X.

52-летний Тухель приступил к работе со сборной Англии в январе 2025 года. Под его руководством команда провела пять матчей европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, сыграв с Албанией, Латвией, Сербией и дважды с Андоррой. Общий счёт в этих встречах — 13:0.

Отметим, что Тухель руководил сборной Англии и в товарищеском матче с Сенегалом, который состоялся 10 июня 2025 года. Тогда англичане потерпели поражение 1:3.