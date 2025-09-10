Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Тухель установил историческое достижение для тренеров сборной Англии

Томас Тухель установил историческое достижение для тренеров сборной Англии
Комментарии

Возглавляющий сборную Англии немец Томас Тухель стал первым главным тренером «трёх львов» в истории, выигравшим первые пять матчей на этом посту, не пропустив ни одного мяча. Об этом сообщает статистический портал Opta в социальной сети X.

52-летний Тухель приступил к работе со сборной Англии в январе 2025 года. Под его руководством команда провела пять матчей европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, сыграв с Албанией, Латвией, Сербией и дважды с Андоррой. Общий счёт в этих встречах — 13:0.

Отметим, что Тухель руководил сборной Англии и в товарищеском матче с Сенегалом, который состоялся 10 июня 2025 года. Тогда англичане потерпели поражение 1:3.

Материалы по теме
Тренер сборной Англии Тухель отреагировал на разгромную победу над Сербией со счётом 5:0
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android