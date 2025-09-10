Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Футбольный клуб из Махачкалы выставили на продажу

Футбольный клуб «Легион» из Махачкалы выставили на продажу за 10 млн рублей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Клуб рискует потерять профессиональный статус после окончания сезона из-за финансовых проблем. Чтобы этого избежать, его решили продать. Ситуация тяжёлая – зарплата в клубе не превышает 15 тысяч рублей в месяц, а некоторым футболистам вместо зарплаты клуб предоставляет жильё и питание», – добавил собеседник издания.

Ранее президент клуба Шамиль Лахиялов подтверждал факт разговора с президентом ФНЛ Наилем Измайловым, глава лиги в курсе «критической» ситуации в команде.

После 20 игр Второй лиги махачкалинский «Легион» идёт 11-м в турнирной таблице группы 1, имея в активе 29 очков. Команду отделяет одна строчка от зоны вылета.

