Футбольный клуб из Махачкалы выставили на продажу

Футбольный клуб «Легион» из Махачкалы выставили на продажу за 10 млн рублей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Клуб рискует потерять профессиональный статус после окончания сезона из-за финансовых проблем. Чтобы этого избежать, его решили продать. Ситуация тяжёлая – зарплата в клубе не превышает 15 тысяч рублей в месяц, а некоторым футболистам вместо зарплаты клуб предоставляет жильё и питание», – добавил собеседник издания.

Ранее президент клуба Шамиль Лахиялов подтверждал факт разговора с президентом ФНЛ Наилем Измайловым, глава лиги в курсе «критической» ситуации в команде.

После 20 игр Второй лиги махачкалинский «Легион» идёт 11-м в турнирной таблице группы 1, имея в активе 29 очков. Команду отделяет одна строчка от зоны вылета.