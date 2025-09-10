Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич предположил, на какой позиции Пальцев будет играть в «Краснодаре»

Генич предположил, на какой позиции Пальцев будет играть в «Краснодаре»
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался о возможной позиции защитника Валентина Пальцева в «Краснодаре».

«Я думаю, что он будет игроком подмены. Я практически не сомневаюсь, что он будет правым защитником вместо Петрова», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

24-летний Валентин Пальцев перешёл из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар» 4 сентября. В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги защитник провёл семь матчей. Результативными действиями он не отметился. Также на его счету три игры и один гол в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,5 млн.

Материалы по теме
«Предложение «Спартака» было неприемлемым». Первое интервью c Пальцевым в «Краснодаре»
Эксклюзив
«Предложение «Спартака» было неприемлемым». Первое интервью c Пальцевым в «Краснодаре»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android