Генич предположил, на какой позиции Пальцев будет играть в «Краснодаре»

Российский комментатор Константин Генич высказался о возможной позиции защитника Валентина Пальцева в «Краснодаре».

«Я думаю, что он будет игроком подмены. Я практически не сомневаюсь, что он будет правым защитником вместо Петрова», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

24-летний Валентин Пальцев перешёл из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар» 4 сентября. В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги защитник провёл семь матчей. Результативными действиями он не отметился. Также на его счету три игры и один гол в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,5 млн.