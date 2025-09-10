Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Александр Мостовой сравнил себя и Игоря Добровольского

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты», «Бенфики» Александр Мостовой сравнил себя и экс-футболиста московского «Динамо», «Дженоа» и мадридского «Атлетико» Игоря Добровольского.

«Кто круче, я или Добровольский? У нас были одинаковые позиции. Игорь заслуженно на Олимпиаду поехал, стал олимпийским чемпионом. Я ставлю Добровольского выше себя и по таланту, и по качествам футбольным. Но когда смотришь на его статистику, то здесь даже сравнения не может быть.

У меня под 200 мячей, у него — 50. Чтобы не обидеть Добрика, я выберу Мостового в этом сравнении», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

