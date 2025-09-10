Килиан Мбаппе высказался о возможном назначении Зидана тренером сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оценил вариант назначения бывшего главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана на аналогичный пост в национальной команде.

«Зидан как следующий тренер сборной Франции? Никто не будет против. Только он может сказать «нет». Если новым тренером будет он, отлично! Если кто-то другой, то тоже хорошо. Зидан — единственный человек в истории французского футбола, у кого есть практически все права», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.

Сейчас сборную Франции возглавляет Дидье Дешам, выигравшей с ней чемпионат мира в 2022 году. По информации СМИ, Зидан сменит его на этом посту после мундиаля 2026 года.