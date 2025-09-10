Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе высказался о возможном назначении Зидана тренером сборной Франции

Килиан Мбаппе высказался о возможном назначении Зидана тренером сборной Франции
Комментарии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оценил вариант назначения бывшего главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана на аналогичный пост в национальной команде.

«Зидан как следующий тренер сборной Франции? Никто не будет против. Только он может сказать «нет». Если новым тренером будет он, отлично! Если кто-то другой, то тоже хорошо. Зидан — единственный человек в истории французского футбола, у кого есть практически все права», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.

Сейчас сборную Франции возглавляет Дидье Дешам, выигравшей с ней чемпионат мира в 2022 году. По информации СМИ, Зидан сменит его на этом посту после мундиаля 2026 года.

Материалы по теме
Тьерри Анри: мы все знаем, кто будет новым тренером сборной Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android