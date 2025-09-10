Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА предложил € 25 млн за нападающего Маркоса Леонардо, «Аль-Хиляль» отказал

ЦСКА предложил € 25 млн за нападающего Маркоса Леонардо, «Аль-Хиляль» отказал
Комментарии

«Аль-Хиляль» отклонил предложение московского ЦСКА о приобретении нападающего Маркоса Леонардо за € 25 млн, сообщает портал Hilal Zone в социальной сети X со ссылкой на саудовского журналиста. По данным источника, главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги настоял, чтобы клуб сохранил форварда.

Маркосу 22 года, за «Аль-Хиляль» бразилец выступает с сентября 2024-го. Всего за саудовскую команду Леонардо провёл 43 матча, забил 29 голов и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего форварда в € 18 млн.

Материалы по теме
Переходящий в ЦСКА бразилец признался, что счастлив прибыть в Россию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android