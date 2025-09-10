ЦСКА предложил € 25 млн за нападающего Маркоса Леонардо, «Аль-Хиляль» отказал

«Аль-Хиляль» отклонил предложение московского ЦСКА о приобретении нападающего Маркоса Леонардо за € 25 млн, сообщает портал Hilal Zone в социальной сети X со ссылкой на саудовского журналиста. По данным источника, главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги настоял, чтобы клуб сохранил форварда.

Маркосу 22 года, за «Аль-Хиляль» бразилец выступает с сентября 2024-го. Всего за саудовскую команду Леонардо провёл 43 матча, забил 29 голов и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего форварда в € 18 млн.