Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Аршавин объяснил, почему считает Батракова лучшим футболистом на старте РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему считает полузащитника Алексея Батракова лучшим футболистом Мир Российской Премьер-Лиги в июле и августе 2025 года.

«Батраков продолжает показывать высокий уровень, забивает голы – особенно примечательно, что головой. Яркая звезда нашего чемпионата – и в этом месяце тоже», — приводит слова Аршавин официальный сайт РПЛ.

В семи стартовых матчах РПЛ Батраков забил семь голов и сделал две результативные передачи. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). «Локомотив» — четвёртый (15).

