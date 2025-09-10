Аршавин объяснил, почему считает Батракова лучшим футболистом на старте РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему считает полузащитника Алексея Батракова лучшим футболистом Мир Российской Премьер-Лиги в июле и августе 2025 года.

«Батраков продолжает показывать высокий уровень, забивает голы – особенно примечательно, что головой. Яркая звезда нашего чемпионата – и в этом месяце тоже», — приводит слова Аршавин официальный сайт РПЛ.

В семи стартовых матчах РПЛ Батраков забил семь голов и сделал две результативные передачи. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). «Локомотив» — четвёртый (15).