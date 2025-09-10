Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Агент Баринова: от «Локомотива» не было ни предложений, ни обсуждений нового контракта

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, отреагировал на новости, что железнодорожники инициировали старт переговоров по продлению контракта со своим капитаном. Менеджер заявил, что Баринов до сих пор не получал никаких предложений от клуба.

«Не хотелось бы комментировать новости каких-то источников, хотя новости публикуют уважаемые издания. Но обсуждать абсолютно нечего. До сих пор клуб не сделал нам никакого предложения по продлению контракта, как и не было никаких обсуждений», — сказал Банатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

