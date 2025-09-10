Скидки
Главная Футбол Новости

«Он обожал его». Мама Килиана Мбаппе — об увлечении сына Криштиану Роналду в детстве

Файза Ламари, мать нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, рассказала о детском увлечении сына бывшим футболистом «сливочных» Криштиану Роналду, ныне выступающим за саудовский «Аль-Наср».

«С Криштиану Килиан был португальцем у себя в голове. Он считал себя португальцем. Он ходил в гости к отцу друга, чтобы смотреть матчи сборной Португалии и поддерживать Роналду. Он обожал его. Он говорил: «Я португалец», — приводит слова Ламари L'Equipe.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «Реал» в трёх матчах чемпионата Испании, отметившись в них тремя забитыми мячами. В мадридский клуб он перешёл из «ПСЖ» в 2024 году на правах свободного агента.

