Агент Ракова сообщил, что игрок пропустит около трёх недель из-за травмы

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы нападающего «Крыльев Советов» Вадима Ракова, рассказал, что игрок пропустит около трёх недель из-за травмы. Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что Раков получил повреждение в расположении молодёжной сборной России.

«Вадим получил травму. Говорить о том, что это произошло в расположении сборной, наверное, некорректно. Но болевые ощущения там у него появились, они не позволяли тренироваться. Сделали обследование, которое выявило травму, к сожалению. Порядка трёх недель придётся пропустить», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.