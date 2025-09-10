Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Агент Ракова сообщил, что игрок пропустит около трёх недель из-за травмы

Агент Ракова сообщил, что игрок пропустит около трёх недель из-за травмы
Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы нападающего «Крыльев Советов» Вадима Ракова, рассказал, что игрок пропустит около трёх недель из-за травмы. Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что Раков получил повреждение в расположении молодёжной сборной России.

«Вадим получил травму. Говорить о том, что это произошло в расположении сборной, наверное, некорректно. Но болевые ощущения там у него появились, они не позволяли тренироваться. Сделали обследование, которое выявило травму, к сожалению. Порядка трёх недель придётся пропустить», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

