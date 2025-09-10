Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Звезда «МЮ» и Португалии Нани впервые сыграет в Медиалиге за команду «Альфа-Банка»

Звезда «МЮ» и Португалии Нани впервые сыграет в Медиалиге за команду «Альфа-Банка»
Луиш Нани
Аудио-версия:
Комментарии

«Альфа-Банк» привозит в Россию звезду мирового футбола Луиша Нани. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии сыграет за любительскую команду «Альфа-Банка» в футбольной Медиалиге.

В составе «Манчестер Юнайтед» Нани стал обладателем Лиги чемпионов в 2008-м и четырежды выиграл АПЛ. На Евро-2016 полузащитник помог сборной Португалии взять титул чемпионов Европы.

«Альфа-Банк» системно поддерживает спорт по всей стране — от детских секций и любительских лиг до профессиональных футбольных клубов и федераций. В их числе Союз биатлонистов России, Федерация художественной гимнастики, Федерация велоспорта, Федерация сёрфинга, Футбольная Медиалига, ФК «Спартак», хоккейный клуб «Салават Юлаев», профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань», волейбольный клуб «Локомотив» и не только.

14 сентября Нани сыграет в составе «Альфа-Банки» против чемпионов Медиалиги — команды «Амкал». Встреча состоится на столичном стадионе «Москвич».

Комментарии
