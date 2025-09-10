«Интер» презентовал третий комплект игровой формы на сезон-2025/2026

Итальянский «Интер» на официальном сайте представил третий комплект игровой формы на сезон-2025/2026.

«Интер» и Nike представили третью форму для сезона-2025/2026: эта новая модель, вдохновлённая культовой эрой Total 90, представляет собой нечто большее, чем просто форму — это празднование истории клуба и дань его непреходящему духу и страсти.

Немногие футболки оставили такой неизгладимый след в футбольной культуре, как оригинальный комплект Nike Total 90. Этот новый третий комплект посвящён всем поколениям болельщиков «Интера» начиная с 2000-х годов и по сей день.

Фото: ФК «Интер»

Эти линии символизируют амбиции, необузданную энергию и незабываемые моменты. С помощью этой новой футболки Nike и «Интер» решили вернуть на поле ту неповторимую энергию, благодаря ярким цветам и контрастным линиям, которые определяли целое поколение футболистов», — написано в сообщении клуба.