Баженов рассказал, почему выбрал Батракова лучшим игроком июля и августа в РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал, почему проголосовал за хавбека «Локомотива» Алексея Батракова при выборе лучшего игрока Мир РПЛ в июле и августе 2025 года.

«Здесь какая-то сумасшедшая статистика, даже не помню, чтобы у кого-то такое было в начале чемпионата. Поэтому для меня Батраков – лучший с отрывом, хотя все остальные ребята – достойные», — цитирует Баженова официальный сайт РПЛ.

В семи стартовых матчах РПЛ Батраков забил семь голов и сделал две результативные передачи. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). «Локомотив» — четвёртый (15).