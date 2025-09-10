В «Фенербахче» высказались о назначении Доменико Тедеско главным тренером

Кандидат в президенты «Фенербахче» Садеттин Саран высказался о назначении 39-летнего специалиста Доменико Тедеско на должность главного тренера первой команды.

«Менеджер, которого мы наняли, — лучший для нас отныне. Мы окажем ему всестороннюю поддержку и, работая сообща, станем чемпионами Турции», — приводит слова Сарана портал Sports Digitale в социальной сети X.

О назначении Тедеско «Фенербахче» объявил накануне, 9 сентября. Экс-тренер «Спартака» подписал контракт, рассчитанный на два года. До назначения Тедеско главным тренером турецкого гранда являлся Жозе Моуринью. Португалец возглавлял «Фенербахче» с лета 2024 года. Клуб объявил о его увольнении 29 августа.