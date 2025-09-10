«Чемпионату» требуются авторы футбольных новостей

«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей (позиция — редактор ленты новостей).

Требования:

— опыт работы в интернет-изданиях (будет серьёзным преимуществом);

— оперативность;

— внимательность;

— знание английского языка;

— уверенные знания в области спорта (футбола).

Обязанности:

— написание и публикация новостей;

— работа с российскими и зарубежными источниками;

— взаимодействие с корреспондентами.

Условия:

— ежемесячная фиксированная оплата труда;

— постоянный контакт с руководителем отдела;

— график работы — по согласованию;

— удалённый режим работы.

Присылайте свои резюме на электронную почту: d.nyukhin@championat.com, а в копию добавьте transfers@championat.com.

В письме, пожалуйста, рассказывайте о своём опыте работы в спортивных СМИ, если он есть, и о своих познаниях и увлечениях в спорте, а также о зарплатных ожиданиях. Обращаем внимание, что рассматриваться могут только кандидаты, проживающие на территории России.