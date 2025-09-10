Скидки
ЦСКА хотел подписать форварда «Сент-Этьена» Стассина

Московский ЦСКА был заинтересован в форварде «Сент-Этьена» Лукасе Стассине. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Российский клуб проявил серьёзный интерес к футболисту, но «Сент-Этьен» отказался обсуждать возможный трансфер игрока из-за политической обстановки. Большую часть совета директоров клуба составляют британцы и канадцы», — добавил источник «Чемпионата».

Лукасу 20 лет, за «Сент-Этьен» он выступает с августа 2024-го. В прошлом сезоне нападающий провёл 28 матчей в Лиге 1, забил 12 голов и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 18 млн.

