Мать Мбаппе раскрыла интересную деталь его перехода из «ПСЖ» в «Реал»

Файза Ламари, мать французского нападающего Килиана Мбаппе, раскрыла интересную деталь его перехода из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал». По словам женщины, Килиан понимал, что в сезоне-2024/2025 с «ПСЖ» он мог бы добиться большего, чем с «Реалом». Однако нападающий выбрал свою давнюю мечту играть за «Королевский клуб».

«Узнав, что Килиан решил покинуть Париж, я ему сказала, что «ПСЖ» сейчас будет ближе к победе в Лиге чемпионов, чем мадридский «Реал». А он по-детски и с горящими глазами ответил: «Да, я знаю, но это не имеет значения, я начинаю всё с нуля». Вот тогда я опять увидела того самого Килиана, который мечтал в своей комнате [о карьере в «Реале»]», — цитирует Файзу Madrid Xtra со ссылкой на L'Equipe.

