Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Матвей Кисляк: может, я всю карьеру проведу ЦСКА, но есть цель уехать в Европу

Аудио-версия:
Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о цели уехать в европейский клуб. Ранее сообщалось, что в переходе Кисляка заинтересованы турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ».

«Новости про Зидана в «Фенербахче» видел. Прикольно, но ничего внутри не колыхнулось. Но меня многие подкалывали, да. Мусаев мне эту новость сразу скинул.

Вообще не угадаешь, какой у меня будет путь развития. Может, я проведу всю карьеру в ЦСКА. И если она будет на топовом уровне, то почему бы и нет? Это тоже очень хорошо. Но есть цель уехать в Европу», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В текущем сезоне чемпионата России 20-летний Матвей Кисляк провёл семь матчей, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.

