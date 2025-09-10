Рауль пообещал вернуться в мадридский «Реал» в качестве тренера

Бывший нападающий «Реала» Рауль Гонсалес, который ранее был главным тренером молодёжной команды «сливочных», заявил, что готов вернуться в мадридский клуб в будущем. По словам Рауля, он знает, что однажды точно вернётся в «Реал».

«Я был в клубе, где хотел быть, где мой дом, и я знаю, что вернусь туда, когда придёт время, но в другой раз», — приводит слова Рауля Madrid Universal.

48-летний Рауль покинул молодёжную команду «сливочных» в 2025 году. Сейчас 48-летний специалист без работы. Первую команду мадридского «Реала» возглавляет Хаби Алонсо. Испанец стал главным тренером «сливочных» прошлым летом.