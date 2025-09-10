Медведев прибыл в расположение «Амкала». Он готовится сыграть в Кубке России

Бывший глава правления «Зенита» Александр Медведев прибыл в расположение «Амкала». Он провёл первую тренировку с медийным клубом и готовится сыграть за команду в ближайшем матче Фонбет Кубка Росси с белгородским «Салютом». Об этом сообщает телеграм-канал «Амкала».

Если 70-летний Медведев действительно сыграет за «Амкал», то он станет самым возрастным игроком в истории Кубка страны.

Напомним, на предыдущей стадии Пути регионов Кубка России «Амкал» одолел «Калугу». Встреча завершилась со счётом 1:0. За медиаклуб сыграл известный экс-баскетболист Павел Подкользин. Благодаря росту 226 см он стал самым высоким игроком в истории Кубка России по футболу.