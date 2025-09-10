Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Омар Мармуш из-за травмы пропустит дерби «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Омар Мармуш из-за травмы пропустит дерби «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Английский «Манчестер Сити» на официальном сайте сообщил, что нападающий Омар Мармуш получил травму колена во время игры за сборную Египта с Буркина-Фасо (0:0). Отмечается, что футболист не примет участие в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который состоится 14 сентября.

ЧМ-2026 — Африка . Группа A. 8-й тур
09 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Буркина-Фасо
Окончен
0 : 0
Египет

«Предварительные результаты сканирования, проведённого в Египте, показывают, что он не сможет принять участие в воскресном манчестерском дерби, и теперь он вернётся в Манчестер для дальнейшего обследования и начала реабилитации.

Все в «Сити» желают Омару скорейшего выздоровления», — написано в сообщении клуба.

Материалы по теме
У «Манчестер Сити» худший старт сезона в АПЛ за 21 год
Истории
У «Манчестер Сити» худший старт сезона в АПЛ за 21 год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android