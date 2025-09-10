Омар Мармуш из-за травмы пропустит дерби «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Английский «Манчестер Сити» на официальном сайте сообщил, что нападающий Омар Мармуш получил травму колена во время игры за сборную Египта с Буркина-Фасо (0:0). Отмечается, что футболист не примет участие в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который состоится 14 сентября.

«Предварительные результаты сканирования, проведённого в Египте, показывают, что он не сможет принять участие в воскресном манчестерском дерби, и теперь он вернётся в Манчестер для дальнейшего обследования и начала реабилитации.

Все в «Сити» желают Омару скорейшего выздоровления», — написано в сообщении клуба.