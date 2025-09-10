«Градообразующий человек». Корнаухов оценил лидера ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов оценил нынешнего лидера армейской команды Матвея Кисляка. Он отметил важность молодого хавбека в нынешней системе игры ЦСКА.

«Для меня он, можно сказать, градообразующий человек, настолько играет уверенно, мощно, настолько готов играть роль первой скрипки ЦСКА в достаточно юном возрасте, и у него ещё нет пресловутого потолка. Армейцы показывают такую игру во многом благодаря тому, что есть Кисляк, который может быть балансом этой команды: начинать и завершать атаки, помогать в обороне – человек-оркестр в хорошем смысле этого слова. Я очень рад, что видел, как проходило его становление, и сейчас он удивляет очень сильно не только меня, но и всех любителей футбола», — приводит слова Корнаухова сайт РПЛ.