«Велес» разгромил «Космос» в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России

Завершился матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Космос» из Долгопрудного и московский «Велес». Команды играли на стадионе «Салют» в Долгопрудном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Гусаковым (Кисловодск). «Велес» одержал победу со счётом 4:1.

На пятой минуте счёт открыл нападающий «Велеса» Станислав Лапинский. На 22-й минуте форвард Павел Попов забил второй мяч гостей. На 45-й минуте Павел Попов оформил дубль. В составе «Космоса» нападающий Виталий Логачев на 67-й минуте. Победную точку поставил Станислав Лапинский на 82-й минуте — 4:1.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале армейцы обыграли «Ростов» — 0:0, 4:3 пен.