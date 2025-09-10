«Велес» разгромил «Космос» в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России
Поделиться
Завершился матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Космос» из Долгопрудного и московский «Велес». Команды играли на стадионе «Салют» в Долгопрудном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Гусаковым (Кисловодск). «Велес» одержал победу со счётом 4:1.
Fonbet Кубок России . 1/64 финала
10 сентября 2025, среда. 14:30 МСК
Космос
Долгопрудный
Окончен
1 : 4
Велес
Москва
0:1 Лапинский – 5' 0:2 Попов – 22' 0:3 Попов – 45' 1:3 Логачев – 67' 1:4 Лапинский – 82'
На пятой минуте счёт открыл нападающий «Велеса» Станислав Лапинский. На 22-й минуте форвард Павел Попов забил второй мяч гостей. На 45-й минуте Павел Попов оформил дубль. В составе «Космоса» нападающий Виталий Логачев на 67-й минуте. Победную точку поставил Станислав Лапинский на 82-й минуте — 4:1.
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале армейцы обыграли «Ростов» — 0:0, 4:3 пен.
Комментарии
- 10 сентября 2025
-
16:28
-
16:24
-
16:22
-
16:22
-
16:14
-
16:13
-
16:10
-
16:07
-
16:03
-
15:54
-
15:53
-
15:50
-
15:47
-
15:23
-
15:22
-
15:19
-
15:18
-
15:03
-
15:00
-
14:54
-
14:50
-
14:48
-
14:46
-
14:37
-
14:25
-
14:24
-
14:21
-
14:20
-
14:04
-
14:01
-
14:01
-
13:57
-
13:54
-
13:47
-
13:38