Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Космос — Велес, результат матча 10 сентября 2025, счет 1:4, третий раунд Пути регионов Кубка России 2025-2026

«Велес» разгромил «Космос» в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России
Завершился матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Космос» из Долгопрудного и московский «Велес». Команды играли на стадионе «Салют» в Долгопрудном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Гусаковым (Кисловодск). «Велес» одержал победу со счётом 4:1.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
10 сентября 2025, среда. 14:30 МСК
Космос
Долгопрудный
Окончен
1 : 4
Велес
Москва
0:1 Лапинский – 5'     0:2 Попов – 22'     0:3 Попов – 45'     1:3 Логачев – 67'     1:4 Лапинский – 82'    

На пятой минуте счёт открыл нападающий «Велеса» Станислав Лапинский. На 22-й минуте форвард Павел Попов забил второй мяч гостей. На 45-й минуте Павел Попов оформил дубль. В составе «Космоса» нападающий Виталий Логачев на 67-й минуте. Победную точку поставил Станислав Лапинский на 82-й минуте — 4:1.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале армейцы обыграли «Ростов» — 0:0, 4:3 пен.

