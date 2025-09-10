Скидки
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Шпилевский рассказал, как «Пари НН» готовится к матчу с «Оренбургом»

Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский рассказал о подготовке команды к матчу 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоится 13 сентября.

«Пауза на матчи сборных пошла нам на пользу. У нас был сложный график – на старте сезона нам достались самые сильные соперники, плюс все матчи в связи с ремонтными работами на домашнем стадионе мы проводили на выезде. Все эти факторы нужно учитывать. Так что во время перерыва футболисты получили возможность передохнуть и восстановиться.

Я доволен, как команда вышла и начала тренироваться после паузы. Мы провели контрольный матч с владимирским «Торпедо», который уже проанализировали, и сейчас готовимся к «Оренбургу». Все понимают, что это очень важная игра для нас. Проведём матч в Саранске на уже знакомом нам стадионе, так что отговорок никаких не может быть. Отношусь к матчу с «Оренбургом» как к игре за девять очков, поэтому мы обязаны побеждать. Самое главное, чтобы мы подошли без травм и чтобы в этом смысле в коллективе не было изменений. В субботу нам нужно будет показать свою лучшую игру», — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

