Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эксперт турецкого футбола Керимов охарактеризовал новичка «Спартака» Джику

Эксперт турецкого футбола Керимов охарактеризовал новичка «Спартака» Джику
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперт турецкого футбола Эльвин Керимов охарактеризовал нового центрального защитника «Спартака» Александера Джику, который перебрался в Россию из турецкого «Фенербахче».

«Для «Спартака» Джику — хороший трансфер. Когда Александер бесплатно переходил в «Фенербахче», это была удача. Тогда ему было 29 лет, и это было точечное попадание. У Исмаила Картала он был основным в связке с Бекао. Сразу было понятно, что у него есть лидерские качества и хорошая правая нога, то есть через него можно строить игру и начинать атаки. Тогда «Фенербахче» играл по схеме в четыре защитника, а Джику располагался на позиции левого центрального. Сразу вызывает вопрос его рост для центрального защитника — 182 см. Но он компенсировал это прыгучестью и неуступчивостью в борьбе. При этом в схеме с тремя центральными защитниками он способен играть на всех трёх позициях в центре обороны, как он делал в «Страсбурге» и «Фенербахче».

Джику — чересчур агрессивный футболист, и в некоторых матчах его судьи прощали. Кроме того, Александер имеет опыт игры в опорной зоне. Помню, когда он вышел на этой позиции в старте против «Монако» и персонально играл против Фабрегаса. Он знаком с персональной опекой и прессингом. В «Страсбурге» была интересная гибкая персональная опека, когда футболисты передавали своих оппонентов друг другу. Это помогало развивать игровой интеллект и ориентироваться по ситуации. Также Джику несколько раз выходил в опорную зону на замену на считаные минуты, когда нужно было защищаться. В феврале после небольшой травмы он перестал быть основным в «Фенербахче». Моуринью перестал его ставить в состав, что было странно — команда перешла на схему с тремя центральными защитниками. В клуб тогда подписали двух защитников — Шкриньяра и Диего Карлоса. Поэтому концовка сезона у Джику получилась не очень по игровому времени, хотя я не помню, чтобы он «привозил», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Джику перешёл в «Спартак»! Какие трансферы будут ещё? LIVE
Live
Джику перешёл в «Спартак»! Какие трансферы будут ещё? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android