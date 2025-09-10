Скидки
Главная Футбол Новости

Алексей Шпилевский оценил работу «Пари НН» на трансферном рынке

Алексей Шпилевский оценил работу «Пари НН» на трансферном рынке
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«Считаю, что мне некорректно высказываться публично на эту тему. Возможно, мы рассчитывали на большее, потому что хотели бы добавить команде качества. Однако, как я говорил, надо отталкиваться от реалий. Я понимаю возможности клуба, поэтому что есть, то есть.

Продолжаем с теми футболистами, которые в нашем распоряжении. Каждый со своими плюсами и минусами, но главное, у всех есть большое желание. Игроки рассматривают «Пари НН» как команду, где они могут расти как индивидуально, так и коллективно. Так что неправильно будет рассуждать, доволен я или нет трансферами», — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

Комментарии
