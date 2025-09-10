Алексей Шпилевский оценил работу «Пари НН» на трансферном рынке

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«Считаю, что мне некорректно высказываться публично на эту тему. Возможно, мы рассчитывали на большее, потому что хотели бы добавить команде качества. Однако, как я говорил, надо отталкиваться от реалий. Я понимаю возможности клуба, поэтому что есть, то есть.

Продолжаем с теми футболистами, которые в нашем распоряжении. Каждый со своими плюсами и минусами, но главное, у всех есть большое желание. Игроки рассматривают «Пари НН» как команду, где они могут расти как индивидуально, так и коллективно. Так что неправильно будет рассуждать, доволен я или нет трансферами», — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».