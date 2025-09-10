Скидки
Шпилевский назвал единственный победный матч «Пари НН» в РПЛ худшим в своей карьере

Аудио-версия:
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о старте команды в Мир Российской Премьер-Лиге. «Пари Нижний Новгород» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка за семь матчей.

«Мы все можем мечтать о высоких целях, но сначала надо понять, готовы ли мы к ним. На всё нужно время. И прежде всего надо отталкиваться от реальности, а она не самая лёгкая. Исходя из тех возможностей, что есть, мы с тренерским штабом стараемся выжимать максимум, и ребята нам в этом в меру сил помогают. Все максимально выкладываются и, повторюсь ещё раз, я увидел большой прогресс.

Кажется, что сейчас будет лёгкий календарь, однако по факту это очень обманчиво. Потому что команды, которые находятся внизу, так же бьются и ещё больше нуждаются в очках чем те, кто вверху турнирной таблицы. Мы должны дальше двигаться в нашем направлении: да, понимать, что нам необходима победа, но не бросаться в панику и не играть так, как это было с махачкалинским «Динамо». Там мы выиграли, однако это, наверное, был худший матч в моей карьере, где я управлял командой. Победы в таком стиле меня не устраивают. Должны быть победы, исходя из того, как мы тренируемся и в какой манере хотим действовать, потому что это принесёт результат в долгосрочной перспективе», — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
