Игорь Семшов призвал клубы РПЛ дать тренерам поработать минимум до зимы

Бывший полузащитник московских «Торпедо» и «Динамо» Игорь Семшов заявил, что хочет, чтобы все тренеры Мир Российской Премьер-Лиги доработали минимум до зимы.

«Я хочу, чтобы все тренеры РПЛ доработали минимум до зимы. Это тяжёлая ноша — особенно для тех, кто только пришёл в наш чемпионат. Они готовили команду, усилялись, только свой футбол прививают командам. Дайте доработать до зимы. Если тренер работает в правильном русле, то должно всё получиться», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После семи стартовых туров РПЛ сезона-2025/2026 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). В зоне вылета находятся «Сочи» и «Пари НН».