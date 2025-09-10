Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игорь Семшов призвал клубы РПЛ дать тренерам поработать минимум до зимы

Игорь Семшов призвал клубы РПЛ дать тренерам поработать минимум до зимы
Комментарии

Бывший полузащитник московских «Торпедо» и «Динамо» Игорь Семшов заявил, что хочет, чтобы все тренеры Мир Российской Премьер-Лиги доработали минимум до зимы.

«Я хочу, чтобы все тренеры РПЛ доработали минимум до зимы. Это тяжёлая ноша — особенно для тех, кто только пришёл в наш чемпионат. Они готовили команду, усилялись, только свой футбол прививают командам. Дайте доработать до зимы. Если тренер работает в правильном русле, то должно всё получиться», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После семи стартовых туров РПЛ сезона-2025/2026 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). В зоне вылета находятся «Сочи» и «Пари НН».

