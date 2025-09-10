Эксперт турецкого футбола: Джику в прошлом сезоне ЛЕ был номером один по перехватам

Эксперт турецкого футбола Эльвин Керимов высказался о новом защитнике «Спартака» Александере Джику, который перебрался в РПЛ из турецкого «Фенербахче». Он считает, что ганский футболист идеально впишется в игровую схему красно-белых с тремя центральными защитниками.

«Джику идеально впишется в схему «Спартака» с тремя центральными защитниками, ведь по этой тактике он играл и в «Страсбурге», и в «Фенербахче». У него вообще не должно быть проблем с этой схемой. Вообще, Александер начинал в «Бастии», где на взрослом уровне 30 матчей отыграл на позиции правого защитника. Но это центральный защитник, который очень хорошо читает игру. В прошлых командах Джику был лучшим по перехватам. А в прошлом сезоне Лиги Европы он был номером один среди всех футболистов.

Функционально — это очень полезный футболист, который будет помогать и при владении мячом. Понятно, что на 100% никогда нельзя всё спрогнозировать, ведь есть процесс адаптации, но я думаю, что у него всё будет нормально. Что касается возраста, могут быть сомнения, но Джику не был замечен в не профессиональном отношении к своему здоровью и работе. Он достаточно дисциплинированный футболист, который очень редко травмировался», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.