«Вопросов никаких». Журавель обозначил лучшего игрока РПЛ прямо сейчас

Известный футбольный комментатор Тимур Журавель обозначил лучшего игрока Мир РПЛ прямо сейчас. Он выделил хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

«За Батракова говорят и цифры, и влияние на игру «Локомотива». Да и вообще все ожидают, что начнётся синдром второго-третьего сезона, а Алексею на это всё равно, он играет, тащит игру «Локо». Может, чуть меньше раздаёт голевые передачи, чем в прошлом сезоне, зато в результативности добавил, идёт по графику в 30 голов за сезон. Понятно, что такой график не выдержать, но то, как он взял темп сейчас – это круто. Голы головой, выбор позиции, понимание игры, влияние на игру в его возрасте, а ещё то, что он играет и в чемпионате, и в Кубке – тут вопросов по лучшему игроку никаких», — приводит слова Журавеля сайт РПЛ.

