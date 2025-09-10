«Спартак» объявил имя лучшего игрока по итогам августа

Пресс-служба московского «Спартака» объявила, что полузащитник Эсекьель Барко стал лучшим игроком красно-белых по итогам августа. Хавбек забил три гола, отдал один ассист и набрал 25% голосов болельщиков.

После семи стартовых туров Мир РПЛ сезона-2025/2026 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). «Спартак» — шестой (11).

В зоне вылета находятся «Сочи» и «Пари НН». В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с московским «Динамо» на выезде. Игра пройдёт 13 сентября.