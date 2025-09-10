Экс-тренер сборной Армении: команда вылезла из психологической ямы, шансы выйти на ЧМ есть

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян прокомментировал победу национальной команды в матче 2-го тура отбора на ЧМ-2026 с Ирландией (1:0).

«Игру со сборной Ирландии смотрел эпизодами, но, по отзывам болельщиков и футбольных людей, Армения провела качественный матч. Эта победа была очень важна в психологическом плане, чтобы вылезти из ямы, в которой оказалась команда. Надеюсь, это станет отправной точкой и сборная сможет развивать успех.

Первое место в группе отбора на ЧМ будет очень трудно занять. Португалия сейчас на голову выше всех. Но за второе место возможно бороться. У нас три игры на выезде, одна — дома, однако это не решает. Иногда сборная Армении даже лучше играет в гостях. Шансы выйти на чемпионат мира есть. Главное, что команда хорошо играет», — сказал Минасян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.