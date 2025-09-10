Шнякин — о Кисляке: трёхсердечный юноша

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о молодом лидере ПФК ЦСКА Матвее Кисляке. Он высоко оценил многозадачность полузащитника армейцев.

«Кисляк выходит на новый уровень. Это полноценный лидер бравой и летучей команды, в которой он готовит атаки для тех, кто впереди, и готовит соперника для тех, кто сзади. Мультизадачность не пугает трёхсердечного юношу, энергии и понимания игры хватает на всё», — приводит слова Дмитрия Шнякина официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

В текущем сезоне чемпионата России 20-летний Матвей Кисляк провёл семь матчей, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.