Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе: чем больше у тебя денег — тем больше проблем

Мбаппе: чем больше у тебя денег — тем больше проблем
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о проблемах в жизни. Он затронул темы больших денег и окружения, которому сложно принимать изменения близких людей.

«Чем больше у тебя денег — тем больше проблем. Некоторые люди не видят, что твоя жизнь меняется, они хотят и дальше видеть в тебе образ ребёнка, каким ты когда-то действительно был с ними… Но ты уже не тот. У тебя есть обязанности, работа, ответственность.

Если кто-то проходит жизненный путь вместе с тобой — это прекрасная история. Здорово взрослеть, достигать вершин, имея семью и крепкий фундамент. Но иногда это так не работает… Связь с близкими разрывается из-за того, что ваши отношения не складываются. Это проблема, с которой сталкиваются многие спортсмены и выдающиеся личности», — приводит слова Килиана Мбаппе RMC Sport.

Материалы по теме
Мать Мбаппе раскрыла интересную деталь его перехода из «ПСЖ» в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android