Мбаппе: чем больше у тебя денег — тем больше проблем

Форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о проблемах в жизни. Он затронул темы больших денег и окружения, которому сложно принимать изменения близких людей.

«Чем больше у тебя денег — тем больше проблем. Некоторые люди не видят, что твоя жизнь меняется, они хотят и дальше видеть в тебе образ ребёнка, каким ты когда-то действительно был с ними… Но ты уже не тот. У тебя есть обязанности, работа, ответственность.

Если кто-то проходит жизненный путь вместе с тобой — это прекрасная история. Здорово взрослеть, достигать вершин, имея семью и крепкий фундамент. Но иногда это так не работает… Связь с близкими разрывается из-за того, что ваши отношения не складываются. Это проблема, с которой сталкиваются многие спортсмены и выдающиеся личности», — приводит слова Килиана Мбаппе RMC Sport.