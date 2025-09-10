Игорь Осинькин: лимит даст несколько рабочих мест нашим футболистам

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался относительно готовящегося ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Так как в настоящий момент мы отстранены от международных турниров, хочется, чтобы это время было посвящено тому, чтобы сделать российских игроков сильнее.

Лимит даст несколько рабочих мест нашим футболистам в каждом клубе», — приводит слова Осинькина «Спорт-экспресс».