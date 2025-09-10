Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Осинькин: лимит даст несколько рабочих мест нашим футболистам

Игорь Осинькин: лимит даст несколько рабочих мест нашим футболистам
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался относительно готовящегося ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Так как в настоящий момент мы отстранены от международных турниров, хочется, чтобы это время было посвящено тому, чтобы сделать российских игроков сильнее.

Лимит даст несколько рабочих мест нашим футболистам в каждом клубе», — приводит слова Осинькина «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
Кого могут натурализовать клубы РПЛ из-за лимита? У «Зенита» ещё двое на подходе!
Кого могут натурализовать клубы РПЛ из-за лимита? У «Зенита» ещё двое на подходе!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android