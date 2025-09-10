Трушечкин: Кисляк как будто выходит на поле с братьями-близнецами — настолько его много

Футбольный комментатор Роман Трушечкин высказался об игре молодого полузащитника Матвея Кисляка за московский ПФК ЦСКА. В текущем сезоне чемпионата России 20-летний хавбек провёл семь матчей, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.

«Порой создаётся впечатление, что Кисляк выходит на поле со всеми своими братьями-близнецами, и их в каждом матче разное количество, но всегда много. Во всех точках поля, во всех фазах он отбирает, двигает мяч вперёд, завершает голевые комбинации, хотя иногда его голы не засчитывают. Но забитые мячи и голевые передачи – не те критерии, благодаря которым его нужно оценивать. ЦСКА, который идёт в лидерах и где традиционно почти ничего не забивают нападающие, так хорош, потому что очень живой центр поля, где действует Кисляк, и классные фланги. Кисляк – это игрок в таком классическом понимании слова, который создаёт движуху в середине, и эта движуха приносит постоянные плоды», — цитирует Трушечкина официальный сайт РПЛ.