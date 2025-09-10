Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трушечкин: Кисляк как будто выходит на поле с братьями-близнецами — настолько его много

Трушечкин: Кисляк как будто выходит на поле с братьями-близнецами — настолько его много
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Роман Трушечкин высказался об игре молодого полузащитника Матвея Кисляка за московский ПФК ЦСКА. В текущем сезоне чемпионата России 20-летний хавбек провёл семь матчей, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.

«Порой создаётся впечатление, что Кисляк выходит на поле со всеми своими братьями-близнецами, и их в каждом матче разное количество, но всегда много. Во всех точках поля, во всех фазах он отбирает, двигает мяч вперёд, завершает голевые комбинации, хотя иногда его голы не засчитывают. Но забитые мячи и голевые передачи – не те критерии, благодаря которым его нужно оценивать. ЦСКА, который идёт в лидерах и где традиционно почти ничего не забивают нападающие, так хорош, потому что очень живой центр поля, где действует Кисляк, и классные фланги. Кисляк – это игрок в таком классическом понимании слова, который создаёт движуху в середине, и эта движуха приносит постоянные плоды», — цитирует Трушечкина официальный сайт РПЛ.

Материалы по теме
Шнякин — о Кисляке: трёхсердечный юноша
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android