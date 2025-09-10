Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
«Уже забыли про его возраст». Комментатор Дерунец оценил игру Батракова

Футбольный комментатор Дмитрий Дерунец оценил игру полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Он отметил зрелость и характер юного хавбека.

«Невероятной красоты голы ногой, голы головой, голевая передача через розыгрыш стандартного положения – Батраков на стартовом отрезке чемпионата делал абсолютно всё, и не отметить его совершенно невозможно. Мы уже забыли про его возраст, он для нас состоявшийся футболист, абсолютно сосредоточенный на футболе. Пример клубного патриотизма для всех и попыток самосовершенствования всё время. Характер, качество и красивые, необычные голы – это всё Батраков на старте этого сезона», — цитирует Дерунца официальный сайт РПЛ.

