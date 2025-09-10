Круговой заявил, что сейчас сложно найти качественного легионера для РПЛ, упомянув Жерсона

Защитник ЦСКА Данил Круговой полагает, что сейчас клубам Мир Российской Премьер-Лиги сложно находить качественное усиление среди легионеров. По мнению Кругового, перешедший из «Фламенго» в «Зенит» полузащитник Жерсон не показывает в санкт-петербургской команде прежний уровень.

— Сейчас сложно найти качественного иностранца, который готов ехать в Россию при нынешней ситуации. Что далеко ходить — вот в «Зенит» приехал Жерсон.

— Топ же.

— Видел его во «Фламенго» — в полном порядке. Но в «Зените» Жерсон этого вообще не показывает. И я не понимаю, в чём проблема. То ли не хочет, то ли не может, — приводит слова Кругового Sport24.

