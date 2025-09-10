Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Круговой заявил, что сейчас сложно найти качественного легионера для РПЛ, упомянув Жерсона

Аудио-версия:
Защитник ЦСКА Данил Круговой полагает, что сейчас клубам Мир Российской Премьер-Лиги сложно находить качественное усиление среди легионеров. По мнению Кругового, перешедший из «Фламенго» в «Зенит» полузащитник Жерсон не показывает в санкт-петербургской команде прежний уровень.

— Сейчас сложно найти качественного иностранца, который готов ехать в Россию при нынешней ситуации. Что далеко ходить — вот в «Зенит» приехал Жерсон.

— Топ же.
— Видел его во «Фламенго» — в полном порядке. Но в «Зените» Жерсон этого вообще не показывает. И я не понимаю, в чём проблема. То ли не хочет, то ли не может, — приводит слова Кругового Sport24.

После семи стартовых туров Мир РПЛ сезона-2025/2026 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). В зоне вылета находятся «Сочи» и «Пари НН».

